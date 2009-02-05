Дело в отношении организатора “Элита-Центр” планируют завершить к лету

Следствие рассчитывает к лету завершить уголовное дело, которое было возбуждено в отношении руководителя группы компаний «Элита-Центр» Александра ШАХОВА (ВОЛКОНСКОГО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Виктор ИЛЬЧУК.

«А.ШАХОВ дает показания. Планируем завершить дело ближе к лету», - сказал он, отметив при этом, что, давая показания, А.ШАХОВ пытается избежать ответственности, но доказательств достаточно для доказательства его вины.

В то же время В.ИЛЬЧУК сообщил, что сейчас в розыске находится один из организаторов аферы «Элита-Центр».

Как сообщал УНИАН, 9 октября прошлого года в Киев из Швейцарии был экстрадирован один из главных организаторов столичной квартирной аферы "Элита-центр" А.ВОЛКОНСКИЙ (настоящее имя – Александр ШАХОВ).

Швейцарские правоохранительные органы задержали А.ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА, 1971 г.р., уроженца г. Кемерово, Россия) в конце октября 2007 года во время прохождения им паспортного контроля в аэропорту г. Женевы с поддельным израильским паспортом.

Генпрокуратура Украины подготовила необходимые для экстрадиции А.ВОЛКОНСКОГО документы и 25 октября 2007 года направила в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации. 30 октября 2007 года эти документы были получены, и начался процесс экстрадиции А.ШАХОВА в Украину.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. чел. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. долл.