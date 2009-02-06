МВФ ухудшил прогноз по рынку недвижимости

Спад на жилищном рынке США может оказаться более глубоким и более затяжным, чем ожидалось, и нельзя исключать, что он перекинется на другие страны, полагают эксперты Международного валютного фонда (МВФ), сообщает РИА Новости.

В докладе, подготовленном для стран "большой двадцатки" (G20), МВФ прогнозирует, что цены на жилые дома в США и других странах в 2010 году продолжат снижаться на фоне роста безработицы, вызванного спадом мировой экономики.

"В Соединенных Штатах, в особенности, существует риск более глубокой и продолжительной коррекции на рынке жилья, поскольку ситуация на рынке труда ухудшается, получение ипотечных кредитов (населением) остается проблематичным, число случае отчуждения (жилой собственности) за долги стремительно растет", - говорится в докладе, выдержки из которого приводит агентство FP.

"Есть вероятность, что темпы снижения цен на дома продолжат расти в других государствах с развитой экономикой, а также затронут более широкий круг стран", - отмечают эксперты Фонда.