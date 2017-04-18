Во Львове из-за похолодания возобновлен отопительный сезон
Отопление сейчас получают 1624 потребители (жилые дома), а горячую воду – 1115 потребителей.
Во Львове с утра 18 апреля возобновлена подача теплоносителя ко всем потребителям в связи с резким похолоданием.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Как отмечается в сообщении, отопление сейчас получают 1624 потребителя (жилых дома), а горячую воду – 1115 потребителей.
«Отопительный сезон продолжается. Температура наружного воздуха пока не позволяет принимать решение об окончании отопительного сезона. Чтобы прекратить подачу отопления нужно, чтобы среднесуточная температура в течение трех суток была выше 8 градусов. Пока такой температуры не наблюдаем», - сообщил начальник управления инженерного хозяйства Львовского городского совета Александр Одинец.
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По сообщению львовского Гидрометцентра, 19 апреля во Львове сохранятся ночью и утром на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки, температура 0 – минус 3 градуса.
Сегодня, 18 апреля, во Львове ожидается временами дождь, местами с мокрым снегом.
Как сообщал УНИАН, во Львове с 31 марта досрочно приостановили отопительный сезон в связи с потеплением.