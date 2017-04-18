Испытания теплосетей: в пяти районах Киева до 2 мая отключат горячую воду

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, с 18 апреля по 2 мая отключит от горячего водоснабжения ряд домов в Святошинском, Голосеевском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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На время проведения работ, с 18 апреля по 27 апреля, прекратится горячее водоснабжение 233 жилых домов, 9 лечебных учреждений, 12 детских садов, 11 школ и 65 ведомств в Святошинском районе и 80 жилых домов, 2 лечебных заведений, 6 детских садов, 4 школ и 22 ведомств в Оболонском районе.

Кроме того, прекратится горячее водоснабжение 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском районе и 29 жилых домов, 3 детских садов, 2 школ, 6 ведомств в Голосеевском районе.

С 19 апреля по 2 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Никольская Борщаговка", в связи с чем будет отключено от горячего водоснабжения 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школа, 140 ведомств в Святошинском районе и 4 жилых дома и 4 ведомства в Соломенском районе.

Согласно сообщению, киевляне могут уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице города на официальном сайте "Киевэнерго".

Гидравлические испытания - это метод диагностики теплосетей, применяемый компанией "Киевэнерго" каждый межотопительный период с апреля по август. График испытаний согласовывает Киевская городская госадминистрация.

"Гидравлические испытания позволяют выявить и отремонтировать наиболее изношенные участки сетей, предотвратив появление повреждений в холодное время года. Испытания осуществляются теплосетевой водой температурой до + 40 с повышенным на 25% давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тысячи километров.

Производство тепловой энергии "Киевэнерго" осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тысячи километров (в двухтрубном измерении). Основными акционерами "Киевэнерго" являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).