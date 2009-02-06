Стоимость вторичного жилья во Львове снизилась

Стоимость вторичного жилья во Львове с октября 2008 года по январь 2009 года снизилась в долларах на 35% - до 1382 долл./кв.м, в гривнах выросла на 5% - до 11056 грн./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в девелоперской компании «Росан-Инвест» (Львов).

По данным отдела анализа инвестиционных рисков компании, в гривневом эквиваленте стоимость элитного жилья за период кризиса выросла 21%, в долларах его стоимость упала 24%.

При этом стоимость жилья эконом-класса за этот период в долларах снизилась на 43%, а в гривнях - на 9%.

По данным компании, продажи на рынке вторичного жилья во Львове катастрофически упали. В феврале стоимость квадратных метров львовских помещений продолжает падать только в долларовом эквиваленте.

Справка УНИАН. ООО «Росан-Инвест» входит в состав финансово-промышленной группы «Росан», является официальным представителем компании SNC-Lavalin в Украине. Компания работает на рынке недвижимости Украины с 2006 года.

В пакете проектов «Росан-Инвест» – сеть логистических центров классов «А» и «В» в Западном регионе Украины, пригородные комплексы под строительство коттеджных городков, офисные центры класса «В+» во Львове, элитное жилищное строительство в центральной и припарковых зонах Львова, спортивные комплексы общегосударственного значения, объекты рекреации в пригородной зоне.