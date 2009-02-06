Следствие установит связь «Элита-Центра» с высшими лицами

Киев. 6 февраля. УНИАН. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО надеется, что следствию удастся установить коррумпированные связи руководителя группы компаний «Элита-Центр» Александра ШАХОВА (ВОЛКОНСКОГО) с украинскими высокопоставленными должностными лицами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Надеюсь, что при этом (при расследовании уголовного дела в отношении А.ШАХОВА – УНИАН) будет установлена не только вина господина ШАХОВА, но и его коррумпированные связи в провластных структурах Украины», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 октября прошлого года в Киев из Швейцарии был экстрадирован один из главных организаторов столичной квартирной аферы "Элита-Центр" А.ШАХОВ.

Швейцарские правоохранительные органы задержали его в конце октября 2007 года во время прохождения им паспортного контроля в аэропорту Женевы с поддельным израильским паспортом.

В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. чел. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в возведении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. долл.