В Киеве из-за похолодания приостановили отключение горячей воды

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго», поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, приостановила плановое отключение горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону из-за похолодания.

Читайте такжеСнежный апокалипсис в Украине: замело дороги, 150 населенных пунктов остались без света (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Из-за низкой температуры воздуха «Киевэнерго» приостановило испытания теплосетей и возобновило поставки горячей воды в те дома, где оно было приостановлено из-за технологического требования. Соответствующее протокольное решение Киевской государственной городской администрации компания получила 18 апреля», - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что гидравлические испытания не приостановлены на станции теплоснабжения № 2 в Подольском районе.

Гидравлические испытания приостановлены от всех теплоисточников, где они были начаты, кроме станции теплоснабжения № 2: на этом этапе проведения испытаний это технологически невозможно. Без горячего водоснабжения остаются потребители 298 жилых домов Подольского района столицы, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, компания «Киевэнерго» планировала с 18 апреля по 2 мая отключить от горячего водоснабжения ряд домов в Святошинском, Голосеевском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

А также с 10 по 24 апреля отключить от горячего водоснабжения ряд домов в Шевченковском, Подольском и Оболонском районах.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.