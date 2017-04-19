Украинцам обещают монетизацию субсидий только через 3-4 года

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями.

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Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в среду.

«В наших реалиях, я считаю, это (монетизация субсидий для населения - УНИАН) может быть через 3-4 года», - сказал министр.

По словам Ревы, на данном этапе государству будет сложно обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий. Кроме того, с учетом высоких цен на жилищно-коммунальные услуги относительно доходов населения, государству будет крайне сложно проконтролировать целевое использование гражданами средств, полученных в рамках монетизации.

Как сообщал УНИАН, 18 марта текущего года вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа: первый – на уровне предприятий, предоставляющих услуги, второй – на уровне потребителей этих услуг.

В опубликованном 4 апреля тексте Меморандума Украины с МВФ правительство взяло на себя обязательства до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

По данным Минсоцполитики, программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне 2016-2017 годов воспользовались 7,4 млн семей.