В 2008 году должно быть введено в эксплуатацию 9,6-9,8 млн.кв.м жилья

Министерство регионального развития и строительства ожидает в 2008 году ввод в эксплуатацию 9,6-9,8 млн. кв. м жилья в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

«По нашим расчетным данным, я думаю, что выйдем на цифру 9,6-9,8 млн. кв. м жилья. Это приблизительно столько же, сколько было сдано в прошлом году», - сказал он.

Министр отметил, что сегодня наблюдается снижение объемов работ по подготовке земельных участков, по так называемому «заделу на будущее». «Нужно принимать срочные меры, потому что если мы сосредоточим свое внимание только на достройке объектов со степенью готовности 70-50%, то будем иметь значительное снижение объемов введения жилья в 2010 году», - добавил он.

По словам В.КУЙБИДЫ, в прошлом году не реализовывались программы строительства социального и доступного жилья. Он напомнил, что по программе доступного жилья в 2008 году был построен один жилой дом в Полтаве, где стоимость кв. м для граждан составила чуть больше 2,5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА прогнозировал, что в 2008 году в Украине ввод в эксплуатацию жилья составит 9,5-10 млн. кв. м.

Справка УНИАН. В 2007 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 244 тыс. кв. м жилья, что на 18,7% больше, чем в 2006 году.