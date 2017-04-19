Нацкомиссия снова заявляет, что абонплата на газ снизит тариф на отопление

Введение новой методологии расчета тарифов на распределение природного газа позволит уменьшить тарифы на тепловую энергию и, соответственно, сумму платежки за услугу централизованного отопления для населения на 5%. Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Согласно сообщению, комиссия провела расчеты тарифов на тепловую энергию для первой группы лицензиатов с учетом новой методологии определения и расчета тарифов на услуги распределения природного газа, а также нового уровня минимальной заработной платы, которая с 1 января 2017 года составляет 3200 гривень.

"Расчетное уменьшение размера платежки за услугу по централизованному отоплению будет составлять почти 300 гривень для семьи, которая живет в однокомнатной квартире, более 400 гривень – для семьи, которая живет в двухкомнатной квартире", – сказано в сообщении.

Отмечается, что расчеты выполнены по 11 предприятиям, осуществляющим лицензированную деятельность в разных регионах Украины с объемом полезного отпуска почти 40% от общего объема полезного отпуска лицензиатов НКРЭКУ.

"Среднее уменьшение тарифа по указанным лицензиатом составит около 60 грн за 1 Гкал, или более 5% от действующего на сегодняшний день тарифа на тепловую энергию", – подчеркивают в комиссии.

Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ должен был состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 гривень за 1 кубометр) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя рассчитывается, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, может вырасти в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика – увеличиться в среднем в 5-8 раз. Также новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 миллиарда гривень в год.

Данное решение вызвало критику со стороны представителей правительства, в частности, премьер-министра Владимира Гройсмана и министра социальной политики Андрея Ревы. Последний заявил, что введение абонплаты за газ повысит конечную стоимость газа для 4,5 миллиона украинцев. По его словам, в бюджете не предусмотрены средства для субсидирования такого повышения.

4 апреля Администрация президента опубликовала заявление Петра Порошенко, в котором говорится, что действие данного постановления НКРЭКУ должно быть приостановлено. Также президент обратился к Нацкомиссии и Кабмину с призывом прийти к согласованному решению, которое бы предусматривало неповышение тарифов. После этого НКРЭКУ заявила о том, что 10 апреля данное решение будет приостановлено на три месяца.

10 апреля НКРЭКУ отменила действие своего постановления о введение абонплаты за газ.