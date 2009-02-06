Объем сделок купли-продажи жилья снизился

Объем сделок купли-продажи квартир и жилых домов в Украине в 2008 году снизился на 18%, или 66 тыс., по сравнению с 2007 годом – до 303 145 договоров.

Об этом УНИАН сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на отчетность Министерства юстиции по работе государственных и частных нотариусов за 2008 год.

По словам министра, в 2008 году увеличение сделок купли-продажи жилья было зафиксировано в Киеве. Таких договоров в Киеве было удостоверено 20 876, что на 6,5% больше, чем в 2007 году.

Кроме того, на протяжении 2008 года в Украине было приобретено 497 усадеб (земельный участок с расположенным на нем жилым домом и приусадебным хозяйством), что почти на 28% больше, чем в 2007 году.

В целом наибольшее количество договоров купли-продажи квартир и жилых домов в 2008 году было заключено в Донецкой (39 601), Днепропетровской (27 831), Харьковской (24 454), Луганской (19 224) областях и в Киеве (20 876).

Самая низкая активность покупки-продажи квартир и жилых домов зафиксирована в Черновицкой (4132), Тернопольской (4322), Закарпатской (4728), Ивано-Франковской (5035) областях и в Севастополе (2946).

Кроме того, на протяжении 2008 года в Украине было осуществлено 4838 сделок мины квартир и жилых домов и 8 сделок мины усадеб, что в целом отвечает показателям 2007 года (соответственно 4795 и 13 сделок).

При этом в прошлом году было удостоверено 113 517 договоров покупки-продажи земельных участков, что на 9% меньше, чем в 2007 году.