Мариуполь на полгода оставят без горячей воды из-за огромных долгов

Отсутствие горячей воды в Мариуполе вызвало жаркие обсуждения на сессии горсовета. Этот вопрос поднимался несколько раз и окончательного решения по нему нет, сообщает сайт 0629.

"Для того, чтобы временно решить вопрос нужно 100 миллионов гривень. Однако, вода будет некачественной. Жителям придется платить по 74 гривень за кубометр воды, которая по температурным показателям не будет соответствовать нормам", - пояснил заместитель мэра Михаил Когут.

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Отмечается, что проблема возникнет с бюджетными организациями, поскольку в бюджете прописано чуть более 6 тысяч гривень за тысячу кубометров газа, а на деле эта сумма составляет 9,6 тысячи гривень.

"При этом лимита газа у нас нет, а это значит его придется воровать. Соответственно под угрозой срыва окажется отопительный сезон", - добавил Бойченко.

К тому же, над "Мариупольтеплосетью" висит огромный долг. Он составлял 850 миллионов гривень. За год его удалось погасить на 70 миллионов гривень.

"Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 миллионов гривень, а это всего 8 миллионов гривень в месяц".

"Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет", - заявил Бойченко.

Сейчас самая главная задача обеспечить бойлерами детские сады, школы и больницы. Для этого разработана специальная программа. Как только в бюджете удастся что-то сэкономить, деньги пойдут на покупку приборов для подогрева воды.

Как сообщила начальник управления образования Светлана Добровольская, сейчас бойлерами не оборудованы только 13 детских садов. Для того, чтобы установить в них приборы для подогрева воды нужно 1 миллиона 773 тысяч гривень. Пока воду в этих детских учреждениях греют в пищеблоках.

"В школах такой проблемы с водой нет, - уверена Добровольская. – Но постепенно и здесь будут установлены бойлеры".

Что же касается отопления, то Добровольская заверила, в группах, где температурный режим ниже нормы, используют приборы обогрева.