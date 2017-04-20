В Кабмине обещают, что не будут искусственно сокращать количество получателей субсидий
Розенко напомнил, что для получателей субсидий их переоформление на следующий отопительный период будет происходить автоматически.
Правительство не будет принимать никаких искусственных мер по сокращению количества получателей субсидий, количество субсидиантов будет уменьшаться с ростом уровня жизни населения.
Читайте такжеУкраинцам обещают монетизацию субсидий только через 3-4 года
Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на слова вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.
«Без существенного повышения уровня жизни людей, размера зарплат и пенсий говорить о том, что количество субсидиантов резко уменьшится, не стоит», - сказал он.
По его словам, в неотопительный сезон количество людей, которые получают субсидии, всегда меньше в связи с тем, что летом сокращаются объемы потребления газа.
Розенко напомнил, что для получателей субсидий их переоформление на следующий отопительный период будет происходить автоматически. «У нас есть процедура переоформления субсидии. И это переоформление происходит автоматически без дополнительных обращений. Поэтому Минсоцполитики и местные государственные администрации должны пересчитать субсидии для всех 7,5 млн семей», - отметил он.
«Я не думаю, что в связи с этим будет какое-то существенное уменьшение количества субсидиантов, но у некоторых категорий граждан, у которых увеличились доходы, может несколько уменьшиться размер субсидии», - добавил вице-премьер-министр.
Как сообщал УНИАН, 20 марта текущего года вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа: первый – на уровне предприятий, предоставляющих услуги, второй – на уровне потребителей этих услуг.
В опубликованном 4 апреля тексте Меморандума Украины с МВФ правительство взяло на себя обязательства до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.
По данным Минсоцполитики, программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне 2016-2017 годов воспользовались 7,4 млн семей.