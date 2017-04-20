В Кабмине обещают, что не будут искусственно сокращать количество получателей субсидий

Правительство не будет принимать никаких искусственных мер по сокращению количества получателей субсидий, количество субсидиантов будет уменьшаться с ростом уровня жизни населения.

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Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на слова вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

«Без существенного повышения уровня жизни людей, размера зарплат и пенсий говорить о том, что количество субсидиантов резко уменьшится, не стоит», - сказал он.

По его словам, в неотопительный сезон количество людей, которые получают субсидии, всегда меньше в связи с тем, что летом сокращаются объемы потребления газа.

Розенко напомнил, что для получателей субсидий их переоформление на следующий отопительный период будет происходить автоматически. «У нас есть процедура переоформления субсидии. И это переоформление происходит автоматически без дополнительных обращений. Поэтому Минсоцполитики и местные государственные администрации должны пересчитать субсидии для всех 7,5 млн семей», - отметил он.

«Я не думаю, что в связи с этим будет какое-то существенное уменьшение количества субсидиантов, но у некоторых категорий граждан, у которых увеличились доходы, может несколько уменьшиться размер субсидии», - добавил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 20 марта текущего года вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа: первый – на уровне предприятий, предоставляющих услуги, второй – на уровне потребителей этих услуг.

В опубликованном 4 апреля тексте Меморандума Украины с МВФ правительство взяло на себя обязательства до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

По данным Минсоцполитики, программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне 2016-2017 годов воспользовались 7,4 млн семей.