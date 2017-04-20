Украинцы за три месяца получили коммунальных субсидий на более чем 2 миллиарда

Жителям Украины в январе-марте 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,065 млрд грн, что на 12,7% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 1,361 млрд грн, в сельской – 704,2 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-марте были назначены 1,395 млн семей (117,5% обратившихся за субсидией, учитывая тех, кто обратился в 2016 году, но получил только в 2017 году). В городской местности субсидии назначены 965,2 тыс. семей, в сельской – 429,6 тыс. семей. По сравнению с январем-мартом 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 0,9%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте 2017 года по сравнению с мартом прошлого года увеличился на 5,8% – до 1265,9 грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2017 года субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) были назначены на сумму 1,636 млрд грн, что на 14% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Жителям Украины в 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 млрд грн, что на 58%, или на 3,3 млрд грн, больше, чем в 2015 году.