Стоимость жилья в Киеве упала в два раза

На сегодня стоимость продаж жилья в Киеве, по сравнению с докризисным периодом, снизилась в два раза.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Аналитического центра «Твоя недвижимость» Олег ЖУК.

По его мнению, лучшим показателем, что рынок жилой недвижимости в своем сегодняшнем состоянии достиг дна, являются начавшиеся сделки по покупке квартир.

По данным эксперта, на сегодня стоимость продаж «гостинок» составляет 30-35 тыс. долл., однокомнатных «хрущевок» - 40-45 тыс. долл., двухкомнатных «хрущевок» - 50-60 тыс. долл., двухкомнатных квартир последних советских серий «96», «КТ» - 70-80 тыс. долл. А средняя стоимость 1 кв. м составляет порядка 1200–1500 долл.

Среди особенностей нынешнего состояния рынка жилья О.ЖУК отметил, что большинство сделок проходит в диапазоне до 100 тыс. долл., квартиры покупаются за собственные деньги, «уходят» самые дешевые предложения в каждом из сегментов, существует большой разброс цен предложения на однотипные объекты (иногда на 100%).

«В условиях, когда рынок формируют мотивированные продавцы - а их на рынке не более 5-10%, - возникла парадоксальная для кризиса ситуация превышения спроса над предложением», - добавил он.

Эксперт считает, что в обозримом будущем можно предполагать дальнейшее снижение формальных индексов цен с приближением их к уровню реальных продаж.

По данным О.ЖУКА, арендные ставки на жилье в столице в долларовом эквиваленте также снизились в 1,5-2 раза.

При этом большое количество арендаторов покинули столицу и вернулись в регионы в связи с массовыми сокращениями и снижением заработных плат.

На сегодня в большинстве случаев стоимость аренды фиксируется в гривне, а не в долларах, как было ранее. При этом арендаторы стали более требовательны к качеству жилья. Все чаще, два–три арендатора снимают одну квартиру.