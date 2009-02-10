Москва среди самых дорогих городов мира

Москва по итогам 2008 г вошла в тройку самых дорогих городов мира по стоимости жилья. Об этом Прайм-ТАСС, приводя итоги последнего исследования, проведенного международной риэлторской группой Global Property Guide.

Авторы доклада исходили из средней стоимости апартаментов площадью 120 квадратных метров, расположенных в центре 89 крупных городов мира. Абсолютным лидером общемирового рейтинга стало Монако, где цена за 1 кв м достигает 45713 долларов. На втором месте - Лондон (23837). В центре российской столицы метр элитной жилплощади обходится в 16739 долл. Таким образом, Москва опередила такие города, как Гонконг, Токио, Нью-Йорк и Париж.

В аналогичном рейтинге стоимости аренды недвижимости, составленном той же компанией, лидирует Лондон - там средняя аренда 120-метровой квартиры составила 9815 долларов в месяц. Российская столица оказалась на втором месте (7718 долл), совсем ненамного опередив Токио.