Неплатежи за отопление в столице перевалили за отметку 5 миллиардов гривень (инфографика)

Киевляне продолжают накапливать долги за отопление, долг столицы за тепло составляет почти 5 миллиардов гривень. Об этом сообщает портал ubr.ua со ссылкой на "Киевэнерго".

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Наибольшая задолженность за отопление и горячую воду у населения и жилищно-эксплуатационных организаций столицы – 2,2 миллиарда гривень и 904,1 миллиона гривень соответственно.

Существенную задолженность накопил и государственный бюджет. На 1 апреля 2017 г. бюджетники недоплатили 181,5 миллиона гривень. А долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий составил 1,2 миллиарда гривень.

Критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Деснянском (298,8 миллиона гривень) и Святошинском (260,5 миллиона гривень) районах.

Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед Киевэнерго на 1 апреля 2017 года составила 2,2 миллиарда гривень. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,8 миллиарда гривень, а долг за горячую воду – 446,2 миллиона гривень.

В пересчете на одного жителя района наибольшие долги у жителей Печерского района – 3,4 тысячи гривень.

Злостно не платят дома Подольского района – 7 миллионов гривень (ул. Вышгородская, 45), Печерского – 4,2 миллиона гривень (ул. Щорса, 44а) и Соломенского – 3,1 миллиона гривень (ул. Михаила Донца, 2а).