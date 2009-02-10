Минрегионстрой пересмотрит опосредованную стоимость жилья

Министерство регионального развития и строительства Украины намерено пересмотреть показатели определения опосредованной стоимости жилья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как указывается в сообщении, согласно методическим подходам к определению составляющих опосредованной стоимости одного квадратного метра жилья, области должны предоставить Минрегионстрою свои проекты строительства массового применения в том или ином регионе, разработанные с учетом особенностей их территорий и других факторов, которые влияют на стоимость строительства жилья.

По данным министерства, эти предложения планируется собрать на протяжении месяца и передать на изучение специальной комиссии Минрегионстроя, результатом работы которой должны стать нормативно зафиксированные показатели определения опосредствованной стоимости одного квадратного метра жилья в каждом регионе.

По словам первого заместителя министра регионального развития и строительства Анатолия БЕРКУТЫ, министерство намерено утвердить новые показатели определения опосредствованной стоимости жилья 1 апреля т.г.