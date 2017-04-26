1,5 миллиона украинских семей получат до 700 гривень сэкономленных субсидий - Гройсман

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании примет решение о монетизации экономии по субсидиям, которая коснется приблизительно 1,5 миллиона украинских семей.

Читайте такжеВ Кабмине обещают, что не будут искусственно сокращать количество получателей субсидий

«По нашим расчетам 1,5 млн украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получат в ближайшее время до 700 грн наличными средствами, которые они сэкономили за отопительный сезон», - сказал премьер.

«Еще одно обещание, которое я давал, будет сейчас выполнено Министерством социальной политики и люди это почувствуют», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 18 марта текущего года вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа: первый – на уровне предприятий, предоставляющих услуги, второй – на уровне потребителей этих услуг.

В опубликованном 4 апреля тексте Меморандума Украины с МВФ правительство взяло на себя обязательства до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

По данным Минсоцполитики, программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне 2016-2017 годов воспользовались 7,4 млн семей.