Кабмин принял решение о монетизации экономии по субсидиям

Кабинет министров Украины принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии, которая коснется приблизительно 1,5 миллионов украинских семей.

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Соответствующее решение приняло правительство на заседании в среду.

«Речь идет о внесении изменений в порядок назначения субсидий, основным из которых является монетизация остатков субсидий», - сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя соответствующее постановление.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, благодаря монетизации экономии по субсидиям приблизительно 1,5 миллионов украинских семей получат выплаты до 700 грн.

«По нашим расчетам 1,5 млн украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получат в ближайшее время до 700 грн наличными средствами, которые они сэкономили за отопительный сезон», - сказал премьер.

«Еще одно обещание, которое я давал, будет сейчас выполнено Министерством социальной политики, и люди это почувствуют», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 18 марта текущего года вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа: первый – на уровне предприятий, предоставляющих услуги, второй – на уровне потребителей этих услуг.

В опубликованном 4 апреля тексте Меморандума Украины с МВФ правительство взяло на себя обязательства до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

По данным Минсоцполитики, программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне 2016-2017 годов воспользовались 7,4 млн семей.