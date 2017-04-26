Розенко: сэкономленные на субсидиях деньги украинцы получат уже в сентябре

Украинцы, которые по результатам отопительного сезона сэкономили жилищные субсидии на газ и электроэнергию, должны получить денежную компенсацию до 1 сентября 2017 года.

Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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"Порядок монетизации очень четко расписан и до 1 июня предприятия-поставщики услуг должны сформировать списки людей, имеющих экономию соответствующих энергоресурсов, и передать эти списки в управления соцзащиты населения. На основании этих списков до 1 сентября люди должны получить средства. В Государственном бюджете Украины все необходимые ресурсы для этого есть", - сказал он.

По его словам, программа может стоить госбюджету около 1,5-1,8 миллиарда гривень.

"Это средства, которые были предусмотрены в госбюджете Украины для субсидий, они просто монетизируются и будут непосредственно выплачены людям. Это одноразово за весь отопительный сезон", - сказал Розенко.

После заседания правительства Розенко сообщил журналистам, что Кабмин рассматривает вопрос расширения монетизации субсидий, отметив при этом, что выплаты украинцам будут осуществляться либо в отделениях "Укрпочты", либо в банках.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии. Она коснется примерно 1,5 миллиона украинских семей, которые получат до 700 гривень.