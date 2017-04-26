"Киевгаз" прекратил газоснабжение 17 котельных: семь районов столицы остались без горячей воды

Газораспределительная компания "Киевгаз" прекратила газоснабжение 17 котельных, обеспечивающих поставку горячей воды в 107 зданий и домов в 7 районах столицы из-за долгов "Киевэнерго", сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

Читайте такжеМариуполь на полгода оставят без горячей воды из-за огромных долгов

"Киевгаз" прекратил газоснабжение 17 котельных "Киевэнерго". Эти котельные обеспечивают в межотопительный сезон горячей водой около 107 зданий, в Подольском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском районах столицы. Среди них 93 жилых дома, 9 дошкольных и школьных учреждений, свыше 5 ведомственных сооружений. Газоснабжение было прекращено из-за долгов "Киевэнерго" перед "Киевгазом" за услуги транспортировки газа в размере 205,5 миллиона гривень. На 1 апреля 2017 года долг "Киевэнерго" за потребленный газ вырос почти до 4,5 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что причиной роста долга "Киевэнерго" за газ является увеличение задолженности потребителей за теплоэнергию.

Как сообщила УНИАН пресс-служба "Киевэнерго", горячую воду начали отключать со вчерашнего дня, 25 апреля.

Как сообщал УНИАН, общая задолженность столичных потребителей электроэнергии перед "Киевэнерго" в апреле 2017 года по сравнению с мартом снизилась на 2,04% и по состоянию на 1 апреля составляет 4,8 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Компания "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тысячи километров.