Киев на 46-м месте по дороговизне жилья

Киев занял 46-е место среди городов с самой дорогой недвижимостью. Если бы не кризис, столица Украины вошла бы в топ-30, сообщает интернетиздание “Дело”.

Международный информационно-аналитический портал Global property guide опубликовал ежегодный рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью.

Согласно рейтингу, столица Украины заняла 46-е место. Стоимость квадратного метра столичной недвижимости составляет в среднем 3,5 тысячи долларов. При этом аналитики отмечают, что если бы не кризис, Киев мог бы войти в тридцатку самых дорогих городов мира. «До кризиса летом цена квадрата столичной недвижимости в центральных районах города составляла около 6 тысяч долларов», — говорит директор инвестиционно-девелоперской компании Global Solutions Сергей Тумасов.

На первом месте рейтинга, как и год назад, расположилось Монако. Один квадратный метр жилой площади в этом городе стоит 46,7 тысячи долларов. Такую высокую цену работники Global property guide объясняют нехваткой свободных земель в Монте-Карло и высокой инвестиционной привлекательностью региона в связи с льготным налогообложением для иностранцев.

В два раза дешевле обойдется квартира в столице Великобритании — Лондоне, занявшем второе место. Здесь за квадратный метр просят около 24 тысяч долларов. На третьем месте — Москва. В столице России в центре квадратный метр стоит заоблачные 16,7 тысячи долларов. Интересно, что в топ-10 попало сразу четыре азиатских города: Гонконг (4-е место), Токио (5-е место), Мумбай (8-е место) и Сингапур (9-е место). «Экономика азиатского региона, несмотря на мировой финансовый кризис, находится на подъеме», — комментирует аналитик девелоперской компании South Estate Петро Марковецкий.

Замыкают список самых дорогих городов столица Эквадора Кито и египетский Каир.

Самым дорогим городом США прогнозированно стал Нью-Йорк (6-е место). Аналитики говорят: в том, что в список тридцати самых дорогих городов мира попал лишь один американский мегаполис, нет ничего удивительного. «Уже два года стоимость недвижимости в Штатах неизменно падает, поэтому даже средняя цена в 15 тысяч долларов за квадратный метр в Нью-Йорке является завышенной», — отмечает Марковецкий.