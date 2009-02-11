Фельдман просит Тимошенко отменить НДС на коммунуслуги

Народный депутат Украины (фракция БЮТ), советник премьер-министра Украины Александр ФЕЛЬДМАН обратился к главе правительства Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой рассмотреть вопрос об отмене уплаты НДС на услуги жилищно-коммунального хозяйства для населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

А.ФЕЛЬДМАН считает, что такой шаг позволит не только существенно снизить расходы домохозяйств на оплату воды, тепла, канализации и квартплаты без финансовых потерь для производителей этих услуг, но и существенно сэкономить средства государственного бюджета в виде предоставляемых субвенций для выплаты субсидий населению.

Депутат отмечает, что соответствующий законопроект был им подготовлен и подан на рассмотрение парламента еще в 2007 году, но, несмотря на его актуальность и позитивные заключения экспертов, принятие окончательного решения блокируется Комитетом Верховной Рады по налоговой политике.

«Решение об отмене НДС на услуги ЖКХ для населения могло бы стать ощутимой антикризисной мерой, направленной на поддержку населения в условиях экономического кризиса», - убежден А.ФЕЛЬДМАН.