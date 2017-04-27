На "теплые" кредиты могут выделить еще 300 миллионов гривень

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению разработало проект постановления Кабинета министров, которым предлагается дополнительно выделить из госбюджета 300 млн грн на выплату компенсаций для организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые берут в банках «теплые» кредиты.

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Об этом во время Форума энергоэффективного партнерства заявил глава агентства Сергей Савчук.

«В этом году мы пошли настолько быстро по выдаче «теплых» кредитов, что деньги для индивидуального жилья (ранее выделенные 400 млн грн – УНИАН) практически исчерпаны. Госэнергоэффективности направило проект постановления Кабинета министров в Минрегион (Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – УНИАН) и Минфин о том, чтобы еще дополнительно выделить 300 млн», - сказал он.

По словам главы агентства, эта сумма на выплату компенсаций по «теплым» кредитам уже заложена в государственном бюджете на 2017 год.

«Пока что деньги на первую половину года для утепления есть. Пожалуйста, многоквартирные дома, идите и получайте кредиты и компенсацию по ним», - отметил Савчук.

Как сообщал УНИАН, по данным Госэнергоэффективности, финансирование государственной программы частичной компенсации «теплых» кредитов на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном секторе, на которое в 2017 году было выделено 400 млн грн - вдвое меньше, чем в 2016 году, может быть увеличено во второй половине 2017 года.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

В начале апреля премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов перераспределить средства, которые будут поступать в Фонд энергоэффективности, на предоставление населению льготных «теплых» кредитов.