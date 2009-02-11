Для выхода строительной отрасли из кризиса застройщики должны вернуть доверие покупателей через внедрение прозрачных схем продажи недвижимости с обеспечением контроля целевого использования средств.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор компании по управлению активами «Финком эссет менеджмент» Павел РУЖИЦКИЙ сегодня в ходе круглого стола.

«Многие небольшие компании страдают нечистоплотностью, очень распространена схема продажи каких-то объектов и нецелевого использования денежных средств, когда покупались другие активы, земельные участки, и все думали, что все будет расти и когда-то рассчитаемся. Этот ком накапливался и дошел до своей точки. Что делать дальше, компании не знают», - сказал он.

По данным экспертов, существует больше десяти схем привлечения средств для застройщиков, и практически все они преследуют одну цель – не платить налоги.

Эксперт скептически относится к возобновлению банковского кредитования, даже если доверие населения будет возвращаться (не раньше осени этого года), поскольку банки пересмотрели свою систему риск-менеджмента и долгосрочных кредитов предоставлять не будут.

«Я прогнозирую, что сейчас будет большой выброс залоговых квартир на рынок», - сказал он. Несмотря на то, что процедура несовершенна, есть механизмы продажи залогового имущества через аукционы на товарных биржах, через третейские суды, отметил П.РУЖИЦКИЙ.

Он считает, что для того, чтобы не допустить стагнации строительной отрасли, застройщики должны скорректировать политику продаж, уменьшив первоначальный взнос на покупку жилья и увеличить сроки оплаты недвижимости.

В свою очередь государству, по мнению эксперта, необходимо расширить список категорий населения, которые могут взять ипотеку под достройку жилья, так как госслужащие, военнослужащие, чернобыльцы и т.д. не самые платежеспособные категории.

Кроме того, правительство должно сделать прозрачной процедуру получения кредитования для достройки жилья, отменить НДС при первичной покупке жилья, предоставить отсрочку по уплате налога на прибыль на период до окончания строительства, а также активизировать систему госзаказов на строительство инфраструктурных объектов.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегионстроя, кредиты на достройку жилья будут выдаваться населению, в первую очередь очередникам и тем категориям населения, которых государство должно обеспечивать бесплатным жильем (военнослужащим, чернобыльцам и т.д.).

Согласно закону, кредиты предоставляются на 30 лет под 14% годовых в гривне.

На завершение строительства жилья со степенью готовности выше 70% правительство решило выделить 3 млрд. грн., из которых 1 млрд. грн. - как государственные гарантии ГИУ, взамен которых Нацбанк будет осуществлять рефинансирование, по 1 млрд. грн. - пополнят уставные капиталы «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», которые будут выдавать ипотечные кредиты.

На эти средства можно достроить около 30 тыс. квартир.

По данным Минрегионстроя, для завершения строительства 750 объектов (9,6 млн. кв. м, 140 тыс. квартир) со степенью готовности более 70% необходимо 14 млрд. грн.