Хаотичную застройку одесского побережья компанией Кадорр через суд могут признать незаконной

К работе депутатской комиссии Одесского городского совета, которая занимается проверкой застройки побережья компанией "Кадорр Групп" миллиардера Аднана Кивана будут привлечены эксперты, изучающие и наблюдающие за оползневыми процессами.

Об этом сообщил начальник управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета Геннадий Мирошниченко.

"Будет проведен ряд исследований, поскольку существует определенная вероятность, что данные склоны имеют высокую степень неустойчивости, которая усиливается многоэтажной застройкой в данном районе", - отметил чиновник.

При этом Геннадий Мирошниченко не исключил, что скандальному застройщику "Кадорр Групп" через суд могут отменить сертификаты готовности ввода объектов в эксплуатацию.

"Если худшие опасения специалистов подтвердятся, то горсовет будет вынужден обращаться в суд с целью отмены сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию", - заявил Мирошниченко.

Напомним, 26 апреля на очередной сессии Одесского городского совета 50-ю голосами приняли решение о создании рабочей группы, которая будет проверять скандальную застройку одесского побережья компанией компанией "Кадорр Групп" миллиардера Аднана Кивана.

Представители общественных организаций и простые одесситы регулярно обращаются к депутатам горсовета с просьбой остановить многоэтажную застройку склонов. По их мнению, строительство в этом оползнеопасном районе может привести к трагедии.