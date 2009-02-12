«ТММ» увеличила прибыль

Строительная компания «ТММ» в 2008 году увеличила чистую прибыль в 8,5 раз по сравнению с 2007 годом – с 13,998 млн. грн. до 121,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Как указывается в сообщении, в прошлом году доход от реализации продукции вырос в более чем 2 раза – с 311,361 млн. грн. до 676,881 млн. грн.

Чистый доход от реализации продукции компании в 2008 году увеличился более чем в два раза – с 259,493 млн. грн. до 564,114 млн. грн.

Согласно принципам финансового учета, доходы от продажи недвижимости признаются после ввода построенного объекта недвижимости в эксплуатацию. В 2008 г. компания "ТММ" ввела в эксплуатацию 74,8 тыс. кв. м жилой недвижимости, что было отображено в финансовых показателях деятельности компании за данный период.

Справка УНИАН. "ТММ" – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности компании – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов.

В мае 2007 г. «ТММ» разместила 13,11% акций на альтернативной площадке Франкфуртской фондовой биржи и привлекла 104,9 млн. долл.

По состоянию на 30 июня 2008 года 35 проектов недвижимости компании «ТММ» оценены в 1,494 млрд. долл.

Проекты компании расположены в Киеве и Киевской области, Харькове, Житомире, АР Крым и Херсонской области.