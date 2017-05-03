Субсидию с 1 мая не будут назначать при наличии двухмесячной задолженности по оплате ЖКУ

Жилищная субсидия на следующий период с 1 мая не будет назначаться при наличии у потребителя двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в постановлении правительства №300 от 26 апреля.

Согласно постановлению, в случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует потребителя. При этом, если в течение двух месяцев с даты информирования гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае - с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора.

Читайте такжеВ Нацкомиссии ответили на требование Гройсмана отменить абонплату на газ (видео)

Кроме того, документом вводится смс-информирование и информирование по электронной почте граждан о назначении субсидии.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии. Она коснется примерно 1,5 млн украинских семей, которые получат до 700 грн.