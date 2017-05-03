В Минсоцполитики рассказали о нюансах обновленной программы жилищных субсидий

Задолженность по коммунальным услугам при первичном обращении за субсидией не повлияет на оформление субсидии.

Читайте такжеВ Украине снижены соцнормативы на использование тепла, электричества и газа

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, государство, предоставляя субсидии, даст возможность семье в течение года решить вопрос с накопленной в прошлом задолженностью за коммунальные услуги.

Поэтому если семья за год не выплатила задолженность, она имеет возможность оформить договор реструктуризации долга с поставщиком услуги для автоматического продления субсидии на следующий год (2017-2018 гг.). Информация о задолженности того или иного потребителя будет поступать управлениям социальной защиты от поставщиков коммунальных услуг. Новых субсидиантив это не коснется.

Напомним, с 1 мая 2017 года в Украине действует обновленная программа жилищных субсидий. На основе изменений в мае органы социальной защиты населения проведут переназначения субсидий на следующий год и рассчитают ее размеры на летний период, а с октября - на новый отопительный сезон.

Как сообщал УНИАН, жилищная субсидия на следующий период с 1 мая не будет назначаться при наличии у потребителя двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.