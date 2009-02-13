В Запорожье цена на вторичное жилье снизилась

Средняя стоимость вторичного жилья в Запорожье с 4 по 11 февраля снизилась на 3,72% - до 1010 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости «Реал-Сервис» (г. Запорожье).

По данным информационно-аналитического отдела агентства, структура предложения по количеству комнат в общем объеме предлагаемого на вторичном рынке жилья выглядит так: однокомнатные – 20%, двухкомнатные – 40%, трехкомнатные – 32%, другие квартиры – 8%.

Общая площадь всех квартир, выставленных на продажу, составляет 163 тыс. 157 кв. м.

По состоянию на 11 февраля средняя стоимость квартир на вторичном рынке Запорожья на средних этажах составляла 1 010 долл./кв. м, на первых этажах – 1 167 долл./кв. м.

При этом средняя стоимость однокомнатных квартир, в зависимости от расположения, составляла 34 870 – 39 772 долл., двухкомнатных – 51 896 – 58 862 долл., трехкомнатных – 62 862 – 64 947 долл.

По данным агентства недвижимости, средняя стоимость вторичного жилья в Запорожье в 2008 году снизилась на 9,82% - до 1303 долл. за 1 кв. м.