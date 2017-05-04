Жилье в Киеве незначительно подешевело

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в апреле 2017 года по сравнению с мартом уменьшилась на 0,3% – до 23,277 тыс. грн/кв. м, по сравнению с апрелем 2016 года цена выросла на 0,1%, сообщает в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

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По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке наибольшее снижение стоимости квартир было в комфорт-классе – на 0,9%, до 21,692 тыс. грн/кв., а остальные классы показали рост. Так, квартиры бизнес-класса подорожали на 2%, до 30,498 тыс. грн/кв. м. Немного подорожали квартиры эконом-класса – на 1,2%, до 16,984 тыс. грн/кв. м, а квартиры премиум-класса – на 0,1%, до 46,419 грн/кв. м.

Наиболее ощутимо снизились цены на квартиры в Оболонском, Соломенском и Голосеевском районах столицы – на 2%, 1,6% и 1,3% соответственно, в то время как стоимость квартир в других районах выросла. Наиболее существенно цена выросла в Печерском и Шевченковском районах - на 8,1% и 3,7% соответственно.

По информации портала, в прошлом месяце квартиры к продаже предлагали 63 операторов в 169 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 33%. На новостройки бизнес-класса приходилось 30%, комфорт-класса – 25%, а премиум-класса – 12% от общего количества.

При этом в апреле были приостановлены либо прекращены продажи квартир в трех новостройках.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в марте 2017 года по сравнению с февралем увеличилась на 0,1% – до 23,339 тыс. грн/кв. м, по сравнению с мартом 2016 года цена уменьшилась на 1,3%.

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в апреле 2017 года уменьшилась на 1,2% по сравнению с мартом 2017 года и составила 34,025 тыс. грн/кв. м, при этом в долларах цена снизилась на 0,2%, – до 1265 долл./кв. м.

Также сообщается, что с апреля 2016 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 5,7%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 10,9%.

По данным аналитиков, гривневые цены в дорогом сегменте жилья по сравнению с мартом уменьшились на 1,6%, в дешевом – на 0,9%, а в долларовом эквиваленте уменьшились на 0,7% в дорогом сегменте.

Согласно отчету, в прошлом месяце больше всего подешевели 4-комнатные квартиры – на 2,8%, до 38,015 тыс. грн/кв. м. Средняя стоимость предложения 3-комнатных квартир в столице уменьшилась на 2,2%, до 34,493 тыс. грн/кв. м, 2-комнатных – на 1,1%, до 35,162 тыс. грн/кв. м, а 1-комнатных не изменилась и составила 31,366 тыс. грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в апреле 2017 года по сравнению с мартом уменьшилась на 3,4% и составило 21,632 тыс. квартир.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 29%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 33% и 4-комнатные – 6%.

Как сообщал УНИАН, по данным портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в марте 2017 года уменьшилась на 1,6% по сравнению с февралем 2017 года и составила 34,423 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 0,7%, – до 1268 долл./кв. м.