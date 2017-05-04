В столице 225 домов остались без горячей воды из-за долгов "Киевэнерго"

По состоянию на 3 мая компания «Киевгаз» прекратила поставки газа 40 котельным, которые находятся в управлении компании «Киевэнерго».

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Об этом сообщила пресс-служба энергогенерирующей компании.

«Прекращение газоснабжения обусловлено задолженностью ПАО «Киевэнерго» перед ПАО «Киевгаз» за услуги транспортировки газа. По предварительным данным, по состоянию на 1 мая 2017 года она составляет 199,2 млн грн», - говорится в сообщении.

Основной причиной роста долгов за газ в компании называют увеличение задолженности потребителей за тепловую энергию, услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения.

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля долг столицы за теплоэнергию составил почти 5 млрд грн. Доля долга государства превысила 1,4 млрд грн, из них 1,2 млрд грн - это некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении. В то же время долг ПАО «Киевэнерго» за потребленный газ в течение отопительного сезона увеличился на 3,1 млрд грн и на 1 апреля составил 4,5 млрд грн.

В компании подчеркнули, что эти котельные обеспечивают в межотопительный сезон горячей водой около 225 объектов, среди которых 189 жилых домов, 11 дошкольных и школьных учреждений, 2 лечебных заведения, 23 ведомственных здания в Подольском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском, Голосеевском, Святошинском и Печерском районах столицы.