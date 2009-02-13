США включат ипотеку в план помощи экономике

Администрация президента США Барака Обамы работает над программой субсидирования домовладельцев, неспособных погасить ипотечные кредиты, с целью справиться с кризисом кредитования, сообщили в четверг источники, близкие к переговорам, сообщает Рейтер.

В отличие от существующих программ помощи субсидии получат те домовладельцы, которым грозит просрочка платежей по ипотеке. Нынешние программы предусматривают помощь только тем, кто уже признан неплатежеспособным.

Индексы на Уолл-стрит положительно отреагировали на эти новости, отыграв снижение и начав расти: Dow Jones industrial average подскочил на 3,0 процента и завершил сессию четверга снижением всего на шесть пунктов.

Согласно новому плану, дома будут подвергнуты стандартизированной переоценке, а домовладельцы пройдут проверку, чтобы доказать свое право на помощь государства.

Администрация Обамы может снизить ценз для получения помощи. В настоящее время реструктурируются долги только тех домовладельцев, которым приходится тратить на погашение ипотечных кредитов более 38 процентов валового дохода.

Джеймс Локхарт, контролирующий деятельность двух поддерживаемых государством ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac, сообщил в интервью Рейтер, что отрасль осознала необходимость стандартной процедуры реструктуризации долгов.

"Я говорил со всеми крупнейшими ипотечными службами - как независимыми так и входящими в состав крупных банков: они все готовы на это, просто бьют копытом. Они также просят вести стандартизированные методы", - сказал он.

При этом Локхарт отказался прояснить детали плана, над которым работает администрация. Министерство финансов США, играющее главную роль в спасении финсектора, не откликнулось на просьбу прокомментировать новость.