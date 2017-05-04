В Киеве отключат горячую воду еще в двух районах

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, с 3 по 18 мая отключает от горячего водоснабжения ряд домов в Святошинском и Подольском районах столицы в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению компании, на время проведения работ, с 3 по 17 мая, горячее водоснабжение прекращено для 24 жилых домов, 1 детского сада и 11 ведомств в Святошинском районе.

Кроме этого, с 4 по 18 мая горячее водоснабжение временно прекращено для 245 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 24 детских садов, 13 школ и 70 ведомств в Подольском районе столицы. "С 4 по 18 мая испытания теплосетей проводятся от районной котельной "Виноградарь", - сказано в сообщении.

Сообщается, что киевляне могут уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице города на официальном сайте "Киевэнерго".

При этом пресс-служба компании отметила, что отключение от горячего водоснабжения ряда киевских домов и учреждений является вынужденной мерой, поскольку без этого испытать теплосеть технологически невозможно.

Согласно сообщению, гидравлические испытания позволяют обнаружить и отремонтировать наиболее изношенные участки сетей, тем самым предотвратив появление повреждений в холодное время года. График проведения испытаний ежегодно согласовывается с Киевской городской государственной администрацией (КГГА).

Справка УНИАН. "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.