Польская недвижимость может подешеветь еще на 35%

Недвижимость в крупных польских городах во втором полугодии 2009 года может подешеветь на 25-35% в связи с экономическим кризисом и угрозой банкротства, сообщает Rzeczpospolita.

По данным польских девелоперских компаний, оживить практически мертвый польский рынок недвижимости могут международные инвесторы, которые постепенно начинают возвращаться на рынок и добиваются значительных скидок на жилье за счет оптовых покупок.

«Сложная ситуация девелоперов вынуждает их к продаже квартир по низким ценам. Мелкие компании стоят перед выбором: продать по себестоимости или обанкротиться», - отмечает газета.

Сообщается также, что компания Polnord, которая строит городок в элитном Вилянове в Варшаве, снизила цену квадратного метра с 2700 до 2300 долл.

По данным газеты, компании готовы покупать оптом недвижимость по цене, дешевле 1700 долл. за квадратный метр в польской столице в хороших районах, рассчитывая на цену ниже 1400 долл. за кв. м.

«Если бы в Варшаве договора заключались по цене 1400-1700 долл. за м, средние цены упали бы на 25-35%», - отмечает Rzeczpospolita.

Как сообщал УНИАН, эксперты в связи с экономический кризисом прогнозируют уменьшение роста ВВП Польши в 2009 году до 0-2% с порядка 4,8% в 2008 году.

Справка УНИАН. По данным Rzeczpospolita, квартиры в Польше в 2008 году можно было купить на 15-30% дешевле, чем в 2007 году.

По данным консалтинговой компании «Open Finance», в 2008 году недвижимость в больших польских городах подешевела от 0,6% до 16%.

Наименьшее снижение цен в 2008 г. было зафиксировано Варшаве (0,6% - до 2400 долл. за кв. м) и во Вроцлаве (3% - до 1700 долл. за кв. м).

Больше всего подешевели квартиры в Кракове (на 16% - до 1700 долл. за кв. м) и Гданске (на 14% - до 1600 долл. за кв. м).

В крупных городах Польши подорожали квартиры только в г. Познань, который конкурирует с Вроцлавом за звание города-лидера Западной Польши (на 2,3% - до 1700 долл. за кв. м).

В 2008 году в Польше сдано в эксплуатацию свыше 165 тыс. квартир, что на 24% больше показателя 2007 года.