Антикризисный совет рассмотрит вопрос средств на достройку жилья

Антикризисный совет по вопросам преодоления последствий кризиса в строительной отрасли Украины 20 февраля рассмотрит постановление относительно механизмов распределения средств на достройку объектов незавершенного жилищного строительства со степенью готовности выше 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА.

По его словам, механизмы распределения средств между застройщиками до конца не выписаны. Министр считает, что конкурсы с элементами аукциона должны проводиться в каждом регионе.

«Сейчас проект постановления, которое регулирует это, подготовлен. Очевидно, это постановление будет рассматриваться на заседании антикризисного совета в пятницу под руководством премьер-министра», - сказал В.КУЙБИДА.

Он уточнил, что механизм распределения средств «должен работать, чтобы средства поступили к конкретному потребителю – юридическому или физическому лицу».

Министр отметил, что условия кредитования застройщиков будет определять не Минрегионстрой, а банки.

«Мы не можем навязывать банкам, кому предоставлять средства. Они распоряжаются собственными средствами, поэтому должны быть определенные гарантии, что средства, которые они предоставляют, вернутся. Должен быть дифференцированный подход к каждому застройщику и изучение каждого объекта. Банк должен иметь уверенность, которая сформируется и с нашей помощью, что этот объект будет или вовремя построен, или в этой ситуации не стоит помогать», - пояснил он.

По данным В.КУЙБИДЫ, на сегодня из 750 объектов назавершенного жилищного строительства со степенью готовности выше 70% отобрано 60 объектов, «чтобы не задерживать процесс».

Он сообщил, что распределение объектов, как и средств, должно происходить пропорционально количеству жителей и количеству строящихся объектов. А поскольку большая часть объектов финансируется за средства физических лиц, то достраиваться они будут через предоставление ипотечных кредитов населению.

«После того, как будет определена минимальная стоимость квадратного метра, мы ожидаем, что граждане Украины поймут, что выше этой планки стоимость жилья не опустится, и возьмут кредиты», - добавил министр.

По данным В.КУЙБИДЫ, физические лица смогут взять кредиты под учетную ставку Нацбанка (12%) плюс 2%. При этом он добавил, что сейчас идут дискуссии, какая должна быть учетная ставка Нацбанка.

Он отметил, что значительная доля средств будет направлена в Киев, потому что в столице, по сравнению с другими регионами, строится значительное количество объектов. По данным министра, из 60 объектов, которые отобраны для уточнения и рассмотрения возможности финансирования банками, из регионов отобрано по два-три объекта, а из Киева - около пяти объектов.

Министр ожидает, что средства на достройку жилья могут быть выделены через две недели.