Строительство в Украине подорожало на 13%

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 12,8%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 17,8%, а также в сфере возведения нежилых зданий – на 14,7%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения жилых домов – на 11,2%.

При этом стоимость СМР в марте 2017 года по сравнению с февралем выросла на 2,1% (в феврале стоимость по отношению к январю выросла на 1,2%).

Наибольший рост цен на СМР в марте зафиксирован в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 2,8%

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 12,1%.

В 2016 году цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2015 годом выросли на 9,2%.