Нацкомиссия установила тариф на транзит тепловой энергии для столицы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установила тариф на транспортировку тепловой энергии на уровне 88,61 гривни за 1 Гкал столичному коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", которое будет заниматься содержанием тепловых сетей, оборудования и обеспечивать поставку потребителям города тепла и горячей воды.

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Соответствующее постановление было единогласно принято на очередном заседании НКРЭКУ.

Данное постановление вступает в силу с 1 июня 2017 года, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в официальном издании - газете "Урядовый курьер".

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года НКРЭКУ выдала лицензию "Киевтеплоэнерго" на транспортировку тепловой энергии потребителям столицы с 1 марта 2017 года.

В июле 2016 года Киевсовет передал в управление коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" 4,5 тысячи муниципальных объектов комплекса теплоснабжения, которые находились во временном управлении и пользовании "Киевэнерго".

Проект соответствующего решения был подготовлен, учитывая завершение соответствующего контракта с "Киевэнерго" по управлению имуществом комплекса теплоснабжения киевской общины, действие которого истекает в конце 2017 года.