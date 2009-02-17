Цены на вторичное жилье в Москве растут

Укрепление рубля по отношению к доллару на 2,1% на прошедшей неделе привело к тому, что с 9 по 15 февраля 2009 года впервые с октября прошлого года долларовые цены предложения жилья на вторичном рынке в Москве выросли, следует из отчета аналитического центра компании "Инком", сообщает РИА Новости..

"Курс доллара за неделю снизился на 2,1%, при этом долларовые цены впервые с октября прошлого года повысились на 2,4% до уровня 6,2 тысячи долларов за квадратный метр", - указывают аналитики компании.

Рублевые цены на квартиры на вторичном рынке города за это же время практически не изменились - их увеличение составило 0,3% (218,1 тысячи рублей за квадратный метр), говорится в докладе.

Согласно подсчетам "Инкома", в свою очередь в Московской области жилье на вторичном рынке подорожало с 9 по 15 февраля на 2,2% в рублях и 4,4% в долларах - до 88,9 тысячи рублей за квадратный метр и 2,5 тысячи долларов за квадратный метр соответственно.

При этом, отмечают специалисты, на прошлой неделе объем предложения готового жилья и в столице, и в Подмосковье продолжал расти - в Москве количество выставленных на продажу объектов увеличилось на 2,5% до 37,1 тысячи квартир, а в Подмосковье на 2,8% до 20,7 тысячи квартир.