Финансовый кризис снизит спрос на курортные гостиницы

Финансовый кризис окажет негативное влияние в первую очередь на курортные гостиницы.

Такое мнение высказала руководитель московского офиса компании Jones Lang LaSalle Hotels Марина Усенко сегодня в ходе форума гостиничной индустрии Hospitality Industry Forum’09 «Как построить доходный гостиничный бизнес».

По ее словам, спрос на курортные гостиницы упадет, поскольку в условиях кризиса население будет сокращать расходы на отдых, отдавая предпочтение более дешевому частному сектору.

Кроме того, в этом году будет наблюдаться перемещение спроса с дорогих гостиниц на более дешевые, востребованными будут гостиницы бюджетного класса, ориентированные на бизнес-сегмент.

С учетом того, что трехзвездочных гостиниц, отвечающих международным стандартам в Украине немного, М.УСЕНКО считает, что сегодня в выигрышном положении останутся те гостиницы, которые находятся на завершающем этапе строительства или отделки.

По данным эксперта, самые крупные по объемам сделки в гостиничном секторе были совершены в 2005-2007 годах, когда гостиничные операторы планомерно избавлялись от крупных портфелей активов.

В 2009 году ожидается, что продажи активов на рынке гостиничного капитала все равно будут, но «в более скромных объемах», равных по размерам 2002 году. «Скорее всего, в силу того, что некоторые люди будут вынуждены продавать, потому что от этого будет зависеть возврат кредитов», – добавила она.

Основные риски сконцентрированы на том, что некоторые банки, у которых в ипотеке есть определенные гостиничные активы, находятся в состоянии технического дефолта. «Они могут начать сбрасывать эти активы. То есть фактически может оказаться большое количество гостиничных объемов, которые будут выведены на рынок. И это может спровоцировать падение стоимости гостиниц», – пояснила она.

По данным М.Усенко, начиная с октября 2008 года, «никакие инвесторы не хотят смотреть на гостиничные активы», а банки не готовы их финансировать.

Она также отметила, что если в 2008 году в Украине спрос на гостиницы вырос на 2%, то в 2009-2010 годах он упадет на 5%, а в 2011 году ситуация может стабилизироваться.

Кроме того, в 2009 году ожидается падение прибыльности гостиничного бизнеса на 30-50%, в зависимости от доли расходов, а также снижение рыночной стоимости гостиниц.

Эксперт считает, что в этом году меньше потеряют в стоимости гостиницы с хорошим месторасположением в ключевых городах, без обременения в виде договора на управление (максимум – договор аренды).

ДЕФОЛТ (англ. Default – невыполнение обязательств) – состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не в состоянии производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам или не в состоянии выполнять условия договора о выпуске облигационного займа.

Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.

Технический дефолт – невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения, например: запрет определенной деятельности до возвращения займа, поддержка определенного уровня финансовых показателей компании на протяжении действия соглашения и т.п. Технический дефолт не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.

Государственный (суверенный) дефолт – невыплата страной обязательств по государственным заимствованиям.

Например, дефолт 1998 года. 17 августа 1998 года правительство России объявило о прекращении платежей по ряду обязательств, в том числе ГКО (государственным краткосрочным обязательствам) и ОФЗ (облигациям федерального займа). В то же время, Россия продолжала выплаты по евробондам.