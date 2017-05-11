На жилье для молодежи и участников АТО выделили дополнительно 28 миллионов

Кабинет министров Украины выделил 28 млн грн для увеличения финансирования государственной программы обеспечения молодежи и семей участников АТО жильем.

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Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра – министра регионального развития и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

В частности, по его словам, увеличением финансирования программы правительство обеспечивает финансовый инструмент для льготного кредитования строительства и приобретения жилья молодыми семьями.

Для этих целей увеличен уставный капитал государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству».

При этом преимущество будет предоставляться, в первую очередь, семьям участников АТО.

Вице-премьер-министр также сообщил, что в рамках программы льготного кредитования молодежного жилищного строительства местными бюджетами на 2017 год было заложено более 101 млн грн.