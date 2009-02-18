Банки США не будут отнимать залоговое жилье

Крупнейшие игроки американского банковского сектора - Citigroup, Morgan Stanley и JP Morgan - объявили о введении моратория на изъятие ипотечного жилья, сообщает РИА Новости.

Таким образом, банки дают возможность президенту США Бараку Обаме реализовать один из пунктов его программы по поддержке ипотечного сектора на сумму 50 млрд долл. Простили заемщиков банкиры не навсегда: мораторий Citigroup будет действовать до момента вступления в действие программы поддержки, но не позднее 12 марта, а Morgan Stanley и JP Morgan Chase не будут отнимать недвижимость только до 6 марта.

Напомним, чтобы оживить американский рынок жилья, экономический блок кабинета Обамы предложил программу субсидирования ипотеки домовладельцев еще в начале года. Ожидается, что на это будет направлено порядка 50 млрд долл. из программы стимулирования американской экономики в 787 млрд долл.

По мнению многих аналитиков, все эти меры носят временный характер и не решают проблемы финансового кризиса. В результате, когда сроки мораториев пройдут, количество выставленных на аукционы домов может сильно вырасти, спровоцировав новый виток снижения цен на рынке недвижимости.

По данным Национальной ассоциации риэлторов США (NAR), продажа домов, изъятых у заемщиков, привела к тому, что средняя цена на жилье на вторичном рынке упала до самого низкого уровня с 2003 года. На этом фоне неутешительная ситуация сложилась и на рынке новостроек. Так, продажа новых домов в декабре 2008 года упала на 57 тыс. по сравнению с ноябрем и составила 331 тыс. (рынок ожидал 397 тысяч.).

По оценкам экспертов, порядка 25% кредитов, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней, приходятся на заемщиков со слабой или ограниченной кредитной историей, при этом 13% - на заемщиков, близких к классу первичной ипотеки.

Американский рынок недвижимости стал тем катализатором, с которого начался нынешний финансовый, а потом и экономический кризис. Причем ситуация продолжает ухудшаться — цены падают, а количество неплатежей по ипотеке растет, нанося убытки банкам и ипотечным агентствам, которые вынуждены продавать заложенное жилье по ценам, которые нередко ниже долгов получателей ипотеки.