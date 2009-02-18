Жилье в Москве может подешеветь на 37-58% - эксперты

Цены на жилье в Москве в 2009 году должны снизиться более чем на 58%, чтобы соответствовать текущей стоимости нефти, или на 37%, чтобы соответствовать средней прогнозной стоимости нефти в 2009 году на уровне 67 долларов за баррель, считают аналитики компании Renaissance Capital, сообщает РИА Новости..

"В быстроменяющейся в настоящее время обстановке, особенно в отсутствие знакомых ориентиров, рынки сейчас фактически «летят по приборам», вслепую. Мы думаем, в это время полезно положиться на такой старый и проверенный критерий оценки ситуации, как цены на нефть - по отношению к любому рынку в России, в том числе и по отношению к ценам на недвижимость", - подчеркивается в еженедельном обзоре инвестиционной компании.

Эксперты указывают, что в последние восемь лет средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве примерно соответствовала цене 44 баррелей нефти, а в настоящее время из-за значительного удешевления нефти она достигла уровня, равного 122 баррелям нефти.

"Мы полагаем, что для того, чтобы соотношение стоимости московского жилья и нефти вернулось к сформировавшемуся за восемь лет среднему уровню, цены на жилье в столице должны упасть более чем на 58%, если брать за точку отсчета сегодняшнюю стоимость нефти, и на 37%, если нефть в среднем в 2009 году будет стоить 67 долларов за баррель, как следует из нашего прогноза", - предполагают специалисты Renaissance Capital.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов во вторник, 17 февраля, снизилась на 2,25 доллара - до 41,03 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 2,58 доллара - до 34,93 доллара за баррель.