Новые тарифы: в Украине снова подорожала холодная вода

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для потребителей. Соответствующие постановления НКРЭКУ №551-552 от 26 апреля 2017 года были опубликованы в издании "Урядовый курьер" 11 мая.

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В частности, тарифы для "Киевводоканала" на централизованное водоснабжение составляют:

- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 2,17 гривни за кубометр (без НДС);

- потребителям, которые не являются такими субъектами - 6,33 гривни за кубометр (без НДС).

На централизованное водоотведение: потребителям-субъектам - 2,12 гривни за кубометр (без НДС);

- потребителям-несубъектам - 5,51 гривни за кубометр (без НДС).

При этом тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды - 7,03 гривни за кубометр (без НДС), а тариф на услугу водоотведения - 6,13 гривни за кубометр (без НДС).

Для "Днепроводоканала" тарифы на централизованное водоснабжение определены:

- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 2,67 гривни за кубометр (без НДС);

- потребителям, которые не являются такими субъектами - 6,23 гривни за кубометр (без НДС).

На централизованное водоотведение: потребителям-субъектам - 2,43 гривни за кубометр (без НДС);

- потребителям-несубъектам - 4,25 гривни за кубометр (без НДС).

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При этом тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды - 6,59 гривни за кубометр (без НДС), а тариф на услугу водоотведения - 4,52 гривни за кубометр (без НДС).

Для "Львовводоканала" тарифы на централизованное водоснабжение установлены:

- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 2,98 гривни за кубометр (без НДС);

- потребителям, которые не являются такими субъектами - 6,42 гривни за кубометр (без НДС).

На централизованное водоотведение: потребителям-субъектам - 0,72 гривни за кубометр (без НДС);

- потребителям-несубъектам - 3,42 гривни за кубометр (без НДС).

При этом тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды - 7,39 гривни за кубометр (без НДС), а тариф на услугу водоотведения - 3,79 гривни за кубометр (без НДС).

Кроме того, для "Ровнооблводоканал" тариф на централизованное водоснабжение установлен на уровне 6,88 гривни за кубометр (без НДС).

На централизованное водоотведение:

- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 2,35 гривни за кубометр (без НДС);

- потребителям, которые не являются такими субъектами - 5,62 гривни за кубометр (без НДС).

При этом тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды - 7,30 гривни за кубометр (без НДС), а тариф на услугу водоотведения - 5,90 гривни за кубометр (без НДС).

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ заявляла о намерении повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод для водоснабжающих компаний. Отмечалось, что корректировки и повышения тарифов были проведены в результате индексации расходов на топливно-энергетические ресурсы, реагенты и услуги подкачки воды.