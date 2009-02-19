Массового выброса залоговых квартир на рынок не будет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый вице-президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Игорь ОДНОПОЗОВ.

«Я считаю, что особого выброса квартир на рынок не будет, и поэтому эта ситуация никак не отразится на снижении стоимости жилья. Достаточно других оснований для плавного снижения стоимости жилья», - сказал он.

По мнению эксперта, банкам не выгодно продавать имущество на спаде рынка, когда цены снижаются, поскольку это не принесет банку достаточных дивидендов. Во-вторых, это сопряжено с большими сложностями, потому что людей нужно выселять из квартир. Без решения суда, без исполнительной службы это будет сделать очень сложно. От этого будут только нарастать социальные протесты.

«Мне кажется, что это работать не будет, потому что банки будут решать вопросы в индвидуальном порядке», - добавил он.

При этом возможность продажи залоговых квартир касается новых договоров, а сейчас банки не выдают ипотеку под недвижимость.

«Это возможность выбирать банкам, но то, что это не будет массовым, не приведет к выбросу дополнительных объектов на рынок, это однозначно», - отметил И.ОДНОПОЗОВ.

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Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2009 г. Минюст отозвал разъяснение для граждан относительно принудительного взыскания имущества, которое выступает предметом залога или ипотеки.

В разъяснении, изданном 23 декабря 2008 года, речь шла об осуществлении внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки. В частности, отмечалось, что принудительное взыскание предмета ипотеки (или залога) возможно лишь на основании решения суда.

Однако в связи с изменениями к закону «Об ипотеке» относительно внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки на основании договора, внесенными законом «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», Министерство юстиции просит считать ранее изданное разъяснение отозванным.

Изменениями к закону, в частности, установлено, что предостережение об удовлетворении требований ипотекодержателя, которое содержится в ипотечном договоре, приравнено по правовым последствиям к отдельному договору между должником и кредитором об удовлетворении требований кредитора.

При этом Минюст подчеркивает, что изменения, внесенные в Закон “Об ипотеке”, распространяются лишь на ипотечные договоры, заключенные после 14 января 2009 года.

Закон Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» был принят Верховной Радой 25 декабря 2008 года и вступил в силу 14 января 2009 года.