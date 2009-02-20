Продажи квартир в Японии в 2008 г сократились на четверть

Лишь 98 тысяч 37 квартир было продано в Японии в 2008 году, что на 26,7% меньше показателей предыдущего года, говорится в сообщении Научно-исследовательского института недвижимости и экономики, сообщает РИА Новости.

Впервые за последние 16 лет - с 1992 года - было продано менее 100 тысяч квартир. По сравнению с самым успешным для японского рынка недвижимости 1994 годом, когда было продано более 180 тысяч квартир, показатели 2008 года демонстрируют спад активности на этом рынке до 50%.

Основными причинами такого спада стала экономическая рецессия в стране, общее охлаждение потребления и ухудшение ситуации на рынке труда.