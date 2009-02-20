В Киеве появится еще одна гостица в «пять звезд» - эксперт

В Киеве в этом году ожидается выход на рынок одной гостиницы, в 2010 – трех гостиниц верхнего ценового сегмента.

Об этом говорится в обзоре «Гостиничная недвижимость», составленном международной консалтинговой компанией Collіers Іnternatіonal.

Как говорится в обзоре, в 2009 году наиболее вероятен ввод в эксплуатацию пятизвездочной гостиницы InterContinental на 270 номеров, расположенной на ул. Большая Житомирская 2а. Таким образом, на рынке гостиничных услуг столицы появится третий международный оператор, а количество номеров в пятизвездочных гостиницах увеличится на 40%. Тем не менее, вывод на рынок данной гостиницы кардинально не повлияет на уровень конкуренции в верхнем сегменте рынка.

По мнению аналитиков компании, сроки открытия многих проектов, ранее заявленных на 2009-2010 годы, перенесутся как минимум на год. Так, в 2010 году на рынок имеют шансы выйти только три новых гостиницы: 5-звездочная Fairmont на Набережно-Хрещатицкой 1а (на 257 номеров), 4-звездочная «Оболонь» на Оболонской набережной, 9 (на 42 номера) и 4-звездочная гостиница на Константиновской 34 (на 30-35 номеров).

По данным компании, на сегодняшний день, предложение гостиниц категории 5 звезд в столице составляет 661 номер, 4 звезды - 1352 номера, 3 звезды - 3463 номера. Ожидаемые к открытию в 2009-2010 гг. гостиницы сократят дисбаланс между спросом и предложением, однако уровень насыщенности рынка гостиницами верхнего сегмента может увеличиться только к 2011-2012 гг. при условии своевременного ввода в эксплуатацию всех анонсированных проектов.

Поэтому, несмотря на то, что условия УЕФА по количеству требуемых к чемпионату номеров в Украине могут быть снижены ввиду экономического кризиса, из-за переноса сроков ввода в эксплуатацию значительной части заявленных гостиниц, их выполнение находится под вопросом. По данным КГГА, текущие требования УЕФА по количеству номеров в киевских гостиницах составляют 3840 номера – в гостиницах категории 5 звезд, 4250 – в 4-звездочных, 400 номеров - в 3-звездочных.

Дефицит предложения гостиниц всех категорий в регионах значительно выше столичного. Среди крупных региональных центров гостиницы категории 5 звезд имеются только в Одессе («Отрада», 26 номеров), Днепропетровске («Гранд Отель Украина», 75 номеров) и Донецке («Донбасс Палас», 129 номеров). Большую часть номерного фонда крупных городов Украины составляют гостиницы нижнего сегмента (2-3 звезды), построенные в советское время.