В Запорожье цены на вторичное жилье снизилась

Средняя стоимость вторичного жилья в Запорожье с 11 по 18 февраля снизилась на 2,08% - до 989 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости «Реал-Сервис» (г. Запорожье).

По данным информационно-аналитического отдела агентства, структура предложения по количеству комнат в общем объеме предложения на вторичном рынке жилья выглядит так: однокомнатные – 22%, двухкомнатные – 38%, трехкомнатные – 31%, другие квартиры – 9%.

Общая площадь всех квартир, выставленных на продажу, составляет 161 тыс. 854 кв. м.

По состоянию на 18 февраля средняя стоимость квартир на вторичном рынке Запорожья на средних этажах составляла 989 долл./кв. м, на первых этажах – 1 137 долл./кв. м.

При этом средняя стоимость однокомнатных квартир, в зависимости от расположения, составляла 34 456 – 37 904 долл., двухкомнатных – 50 996 – 57 981 долл., трехкомнатных – 62 036 – 64 908 долл.

По данным агентства недвижимости, средняя стоимость вторичного жилья в Запорожье в 2008 году снизилась на 9,82% - до 1303 долл. за 1 кв. м.