Рада расширила полномочия местных властей в сфере водоснабжения

Верховная Рада приняла закон, который направлен на расширение полномочий местных властей в установлении правил и размеров сборов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также очистке сточных вод.

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За принятие законопроекта №4582 "О внесении изменений в Закон Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (относительно усовершенствования некоторых положений)" во втором чтении проголосовали 226 народных депутатов, что составляет необходимый минимум.

Председатель подкомитета Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Иван Рыбак сообщил, докладывая по законопроекту, что документ наделяет местные власти правом устанавливать правила приема сточных вод, их учет и ответственность за загрязнение окружающей среды сточными водами.

"Данным законопроектом необходимо урегулировать определение субъектов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также требования к местным правилам приема сточных вод", - сказал он.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, также выступая по законопроекту, отметил, что без правил, которые указаны в этом законе, невозможна подготовка качественной питьевой воды.

"Прошу поддержать", - сказал он.

Как отмечается в пояснительной записке, целью проекта закона является совершенствование законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения для гарантированного обеспечения потребителей качественной питьевой водой и централизованным водоотведением, а также с целью предотвращения ухудшения качества питьевой воды в источниках питьевого водоснабжения из-за сбросов в системы водоотведения сточных вод субъектами хозяйствования.

Органы местного самоуправления наделяются полномочиями по утверждению местных правил приема сточных вод и определения размера платы за их очистку.

Как сообщал УНИАН, по информации Всеукраинской экологической лиги, более 37 тысяч населенных пунктов Украины не имеют доступа к качественной питьевой воде, а по всей линии течения Днепра происходит застройка прибрежной зоны очистными сооружениями и промышленными предприятиями, которые сбрасывают в реку свои отходы. Как следствие, сброс неочищенных или недостаточно очищенных стоков приводит к уничтожению всего живого в реках, а также чревато распространением инфекционных заболеваний.

1 ноября 2016 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4582 "О внесении изменений в Закон Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (относительно усовершенствования некоторых положений)".